Курс доллара. Прогноз на 2—6 декабря

Антон Покатович, главный аналитик На предстоящей неделе позиции рубля могут немного ослабеть. Основными факторами снижения курса российской валюты будет как сезонность, так и неопределенность в торговых переговорах США и Китая. Также мы не исключаем роста санкционных рисков по РФ по газовым проектам.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Налоговый период ноября не сильно помог рублю противостоять внешнему давлению, нагнетаемому ухудшением геополитической конъюнктуры. Вопреки рыночным надеждам на достижение договоренностей в торговом споре США и Китая, ситуация, напротив, лишь демонстрирует ухудшение. Российская валюта снижается средним темпом среди сопоставимых высокодоходных валют. Нефтяные котировки находятся вблизи локальных максимумов в ожидании саммита ОПЕК+ и связанных с ним надежд на продление соглашения по ограничению продаж нефти до июня 2020 года. Спекулятивная привлекательность внутреннего долгового рынка снижается на фоне инфляционной статистики и очередной смены риторики Банка России, которые значительно снижают вероятность снижения размера ключевой ставки на декабрьском заседании. Отсутствие краткосрочных спекулятивных идей на локальном рынке может запустить процесс постепенного выхода нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль.

Татьяна Евдокимова, экономист Предстоящая неделя насыщена макроэкономической статистикой по США. Данные по деловой активности от ISM и по рынку труда позволят оценить, насколько эффективными и достаточными для поддержания американской экономики оказались действия Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году. Более сильные, чем ожидалось, данные могут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты, создавая давление на валюты развивающихся стран, в том числе на рубль. Дополнительным фактором риска для рубля выступает возможная реакция Китая на подписанный президентом США Дональдом Трампом закон в поддержку протестующих в Гонконге.

Михаил Поддубский, главный аналитик В последние дни на внутреннем валютном рынке наблюдается умеренное ослабление российской валюты. По нашей оценке, равновесный курс доллара на российском рынке расположен чуть выше текущих значений. Однако переоценка рубля не столь высока, чтобы оказывать значительное влияние на валютный курс. В базовом сценарии на предстоящей неделе ориентируемся на консолидацию курса доллара вблизи 64–64,5 руб./$.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Доллар медленно укрепляет позиции как по отношению к ведущим валютам, так и к валютам emerging markets. В пятницу, 6 декабря, выйдет ключевая статистика по занятости в США, на основе которой могут быть переоценены ожидания по динамике ставки ФРС. Состояние нефтяного рынка мы оцениваем как стабильное. Существенных продаж ОФЗ нет — инвесторы в основном сохраняют позиции в рублевых активах. Мы не ждем существенного снижения стоимости рубля, несмотря на возможность глобального укрепления доллара.