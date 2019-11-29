Ради Судебного квартала в Петербурге дополнят градостроительный регламент

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила дополнение градостроительного регламента правил землепользования и застройки для территории, где планируется построить Судебный квартал.

Поправка предусматривает дополнение регламента территориальной зоны ТИ1-1 видом разрешенного использования «Государственное управление». Решение должно утвердить правительство Петербурга.

Однако, по словам члена КЗЗ, лидера фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании города Алексея Ковалева, решение комиссии не соответствуют действующему законодательству. Он уже обратился в прокуратуру Петербурга и не исключил обращения в суд, сообщает пресс-служба депутата ЗакСа.

Напомним, что Судебный квартал будет построен в районе Смольной набережной. Ранее Заксобрание исключило из перечня зеленых насаждений территории сквера и Сада на Неве общей площадью 2,85 га. Взамен в Центральном районе будут благоустроены новые зеленые зоны. Жилья для судей на территории квартала не будет.