Суд определится с мерой пресечения в отношении двух молодых людей, избитых в полиции

Железнодорожный районный суд Самары в субботу, 30 ноября, определится с мерой пресечения в отношении Магомед-насыра Сагаева и Ислама Янурсаева, подозреваемых в нападении бизнесмена Евгения Малахова. Дело получило резонанс после сообщений об избиении двух молодых людей правоохранителями при попытке получить показания. Один из задержанных, Ислам Янурсаев в октябре текущего года стал героем публикаций в самарских СМИ. Он помог выбраться пассажирам автобуса ООО «СамараАвтоГаз», попавшего в аварию. До приезда экстренных служб из салона транспортного средства были эвакуированы 15 человек, не сумевших выбраться самостоятельно.

Заявителем является Евгений Малахов, бывший деловой партнер экс-сенатора от Самарской области Андрея Ищука. Бизнесмен ранее ранее носил фамилию Ожерельев. В сети выложена аудиозапись, где предприниматель оскорбляет людей чеченской национальности. Господин Малахов после нападения обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, пожаловавшись, что его побили чеченцы.

В беседе с корреспондентом “Ъ” Евгений Малахов не стал отрицать, что оскорбил чеченцев. Бизнесмен признал, что заявление сделал сгоряча, а сам никого не убивал. Извиняться за оскорбление не собирается, так как имел в виду конкретных чеченцев, а не весь народ.

Евгений Чернов