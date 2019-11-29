В Мурино появится почтовый логистический центр

На территории Мурино в Ленобласти будет создан почтово – логистический центр. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе открытия почтового отделения в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства области.

По его словам, еще одно почтовое отделение будет открыто в Кудрово до конца текущего года, а в начале 2020 года — в Мурино. « И там же мы начнем строить большой почтово-логистический центр»,— добавил губернатор.

Подробности будущего проекта не сообщаются.