38 автомобилей на сумму более 80 млн рублей закупили власти Нижегородской области

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В сентябре Автобаза управления делами регионального правительства приобрела 18 машин Toyota Camry Prestige и, как ранее сообщал «ЪFM НН», 14 автомобилей Genesis G80 по 2,2 млн рублей за единицу. В аукционе победил единственный участник – компания из Краснодарского края.

Завершился и аукцион на поставку шести авто для нижегородского Заксобрания. Победителем стало ООО «Нижегородец Альфа». Стоимость одного автомобиля составила 1,84 млн рублей. Их марки не раскрываются.

Автомобильный эксперт Александр Дейч рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что Toyota Camry – это рабочая лошадка, и по данной закупке вопросов вообще быть не может. Что же касается Genesis, то это премиальный бренд марки, он лучше по некоторым свойствам и дороже, чем обыкновенные автомобили этого же концерна.

По словам собеседника «ЪFM НН», автомобиль премиального бренда обеспечивает определенный уровень комфорта, и те люди, которые принимают решения, должны находиться не в нервном состоянии и действовать обдуманно. Поэтому, хотя, с одной стороны, покупка дорогих машин обычно вызывает возмущение, с другой стороны, надо вдуматься, для чего будут использоваться эти автомобили. Александр Дейч говорит, что если Genesis будет применяться для катания по городу просто по любым нуждам, то это одна история. А если он будет использоваться все-таки для представительских событий – мероприятий, международных встреч, для поездок в регионы, – то это лицо города, лицо области, и, в принципе, стыдно не должно быть.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что депутаты городской думы проголосовали за положение о компенсации им из муниципального бюджета расходов на поездки в командировки с повышенным уровнем комфорта, а именно на полеты бизнес-классом, поездки в вагонах СВ, а также на проживание в одноместном номере отеля и даже возмещение стоимости визы в загранпаспорт. Этот документ, принятие которого вызвало волну возмущения в СМИ и соцсетях, был возвращен на доработку, и сейчас обсуждается его новая редакция, предусматривающая возможность перелетов бизнес-классом за счет бюджета города, только если полет длится более 6 часов, и проезд вагоном СВ, только при условии, что поездка длится больше суток.