В Ленобласти после реконструкции открылся молочный завод

Во Всеволожском районе Ленобласти после реконструкции открылся молочный завод ЗАО «Племенной завод "Приневское"». Реконструкция проводилась в течение двух лет.

На предприятии установлено новое оборудование, увеличены производственные площади. Мощность завода выросла: теперь он рассчитан на переработку до 30 тонн сырья в сутки. Раньше предприятие перерабатывало до 16 тонн сырья в сутки.

Добавим, что на фермах племенного завода с начала года было получено более 8 тыс. литров молока.