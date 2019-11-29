В выходные в Татарстане потеплеет до +2 градусов

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается теплая погода, говорится в сообщении Гидрометцентра. 30 ноября температура воздуха составит ночью -4..-9°, днем -1..-6°, 1 декабря ночью похолодает до -8°, днем потеплеет до +2°.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Татарстан вернется холодная погода. 2 декабря ожидаются мокрый снег и дождь. Столбики термометров опустятся до -3..-8°. 3 декабря осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит -7..-12, при прояснениях местами до -17°, днем —-3..-8°. 4 декабря в республике также сохранится минусовая температура: ночью -9..-14°, днем -3..-8°.

"Ъ-Казань"