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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Транснефть» отложила деньги на хлор

На компенсации за загрязнение нефти компания зарезервировала 23 млрд рублей

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«Транснефть», работа одного из экспортных направлений которой весной была парализована загрязнением сырья хлоридами, может выплатить 23 млрд руб. возмещений поставщикам нефти. Такой объем средств компания заложила на компенсации в своей отчетности. «Транснефть» готова их выплачивать из расчета $15 на баррель некачественной нефти.


«Транснефть» зарезервировала 23 млрд руб. на возмещение весной потерь грузоотправителям нефти по ее системе в связи с загрязнением сырья хлором на нефтепроводе «Дружба». Об этом компания сообщила в своем отчете по МСФО. Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается. В компании от дополнительных комментариев отказались.

Ранее совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат $15 за баррель некачественного сырья. До этого размер компенсации был согласован с венгерской MOL и Казахстаном.

В апреле в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть экспортируется через Белоруссию в Европу, попали органические соединения хлора. Из-за загрязнения иностранные потребители отказались принимать сырье, и прокачка была временно остановлена.

По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. Полностью поставки по «Дружбе» возобновились только в июне.

В связи с этим потребители обратились с требованиями о компенсации недополученных объемов качественной нефти. После их выплаты российские поставщики должны получить возмещение этих затрат в «Транснефти». При этом, говорят в компании, создание резерва на выплаты ущерба не означает признания трубопроводной монополией ответственности за действия третьих лиц, приведшие к попаданию в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода «Дружба» грязной нефти.

Ольга Мордюшенко


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