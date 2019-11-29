«Транснефть» отложила деньги на хлор

«Транснефть», работа одного из экспортных направлений которой весной была парализована загрязнением сырья хлоридами, может выплатить 23 млрд руб. возмещений поставщикам нефти. Такой объем средств компания заложила на компенсации в своей отчетности. «Транснефть» готова их выплачивать из расчета $15 на баррель некачественной нефти.

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд руб. на возмещение весной потерь грузоотправителям нефти по ее системе в связи с загрязнением сырья хлором на нефтепроводе «Дружба». Об этом компания сообщила в своем отчете по МСФО. Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается. В компании от дополнительных комментариев отказались.

Ранее совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат $15 за баррель некачественного сырья. До этого размер компенсации был согласован с венгерской MOL и Казахстаном.

В апреле в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть экспортируется через Белоруссию в Европу, попали органические соединения хлора. Из-за загрязнения иностранные потребители отказались принимать сырье, и прокачка была временно остановлена.

По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. Полностью поставки по «Дружбе» возобновились только в июне.

В связи с этим потребители обратились с требованиями о компенсации недополученных объемов качественной нефти. После их выплаты российские поставщики должны получить возмещение этих затрат в «Транснефти». При этом, говорят в компании, создание резерва на выплаты ущерба не означает признания трубопроводной монополией ответственности за действия третьих лиц, приведшие к попаданию в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода «Дружба» грязной нефти.

Ольга Мордюшенко