СКР в Татарстане возбудил уголовное дело после сброса сточных вод в ручей

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против ООО «ОПУ-30» за сброс токсичных сточных вод в ручей Малый в Альметьевском районе республики.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии региона, дело открыто по статье «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде» (ч.1 ст.247 УК РФ).

Сам сброс сточных вод был обнаружен сотрудниками Минэкологии Татарстана осенью 2019 года. Как показал анализ проб воды, в ручье были зафиксированы превышения по фенолу в 4,4 тыс. раз, по нефтепродуктам в 456 раз и по биохимическому потреблению кислорода в 249 раз, уточнили в министерстве.

За выявленные нарушения предприятие привлекли к административной ответственности по статьям «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч.3 ст. 8.2 КоАП РФ), «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» (ст. 7.6 КоАП РФ) и «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ). В итоге ООО «ОПУ-30» оштрафовали на 400 тыс. руб., говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"