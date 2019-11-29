УФАС рассмотрит жалобу о возможном сговоре на рынке вывоза мусора в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС в ближайшее время приступит к рассмотрению двух жалоб от АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на действия закупочных комиссий ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» и «Жилкомсервис №2 Выборгского района». По данным заявителя, согласно результатам проведенных конкурсов по сбору, вывозу, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов победу в обоих случаях одержала компания «ПКФ "Петро-васт"». При этом критерий стоимости при принятии решения, как сообщает «Фонтанка.ру», был вторичен — на его долю пришлось лишь 20% значимости, в то время как нестоимостные позиции занимали остальные 80%. Фактически же победитель предложил цену на 1 млн больше, чем у конкурента, что может грубо нарушать правила аукциона, считают в компании, подавшей жалобы.

По условиям конкурсной процедуры, в 2020 году победитель тендера должен вывезти с территории Выборгского района города 394 тыс. куб. м отходов. Контракты с «ПКФ "Петро-васт"» пока не подписаны.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном одобрили предложение об отсрочке работы единого оператора по обращению с отходами в городе. Продлить мораторий еще на год в власти Петербурга решили из-за «нерешенных задач», которые не позволяют стартовать мусорной реформе.