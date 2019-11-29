В Челябинске будут судить 11 мошенников, оформлявших кредиты на подставных людей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной преступной группы. Среди обвиняемых – сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы, которые оформляли кредитные договоры на подставных лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Участники группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, участники преступной организации в 2013-2014 годах в различных офисах банка в Челябинске оформляли на подставных лиц незаконные кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества по программе «Приобретение готового жилья». Соучастники представляли фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах заемщиков, а также поддельные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Возвращать заемные средства преступники не собирались.

В уголовном деле значатся 20 эпизодов хищений средств банка на общую сумму свыше 37,2 млн. руб.

Руководительница преступного сообщества, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к 6,8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.