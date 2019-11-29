В Госдуме решили не ограничивать число курилок в аэропортах

Законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты не содержит положения об ограничении двумя курилками в одном аэропорту, следует из текста документа с учетом поправок, рекомендуемых комитетом по охране здоровья. Глава комитета Дмитрий Морозов подтвердил RNS, что от идеи ограничить число курилок было решено отказаться.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, комитет рекомендовал к принятию только поправку, которая требует организовать курилки в аэропортах так, чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

По словам господина Морозова, аэропорт может просто выбрать подходящее расположение комнаты. Из документа следует, что курилки можно будет размещать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра и зонах для транзитных пассажиров.

О том, что Минздрав предложил установить ограничение в своих поправках к законопроекту о возврате курительных комнат в авиагавани, сообщали «Известия». Госдума в июле приняла его в первом чтении. Документ позволит создавать специальные помещения внутри зданий — для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и аэропортов.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Шансы на возвращение курилок ограничивают».