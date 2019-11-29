Чистая прибыль Ак Барс Банка снизилась на 17% до 5 млрд рублей

Чистая прибыль Ак Барс Банка по итогам девяти месяцев 2019 года составила по МСФО 4,9 млрд руб., что на 17% меньше прошлогодних данных. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте кредитного учреждения.

При этом чистые процентные доходы до резервов с начала года выросли на 26,6% и составили 10,7 млрд руб. Это произошло за счет роста процентных доходов на 18,6% при более умеренном росте процентных расходов — на 13,7%, уточнили в учреждении.

Чистые комиссионные доходы составили 2,4 млрд руб., что на 2,1% больше прошлогодних результатов. Рентабельность капитала банка составила 9,0%, рентабельность активов — 1,3%. Корпоративные кредиты до вычета оценочного резерва под кредитные убытки с начала года составили 142,6 млрд руб., что на 1,9% больше, чем в 2018 году. Розничный кредитный портфель вырос по итогам девяти месяцев 2019 года на 7,2% до 89,4 млрд руб.

Активы банка с начала года увеличились на 9,8% и составили 514,3 млрд руб. Капитал кредитного учреждения вырос на 6,4% до 75,3 млрд руб., говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"