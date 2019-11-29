В Самаре временно изменится движение автобусов

В Самаре изменится движение автобусных маршрутов № 35 и №21м из-за работ на водоводе по ул. Советской Армии. Об этом сообщает администрация города.

«Как сообщает городской департамент транспорта, в направлении Московского шоссе автобусы данных маршрутов проследуют по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее – по своим маршрутам. В направлении улицы Ново-Садовая - по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру улицы Ново-Садовая и далее – по своим маршрутам»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении движения по ул. Советской Армии. Такая схема будет действовать до утра 2 декабря.

Алена Смирнова