В Самаре перекроют движение по ул. Советской Армии

Движение по ул. Советской Армии в Самаре закроют 29 ноября с 22:00 (MSK+1). Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Перекрытие движения связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Советской Армии в районе Телецентра. «На водоводе диаметром 900 мм произошел технологический отказ, труба проходит прямо под проезжей частью»,– сообщают в«РКС-Самара».

До окончания работ движение будет закрыто на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-ая Радиальная. Ремонт планируется завершить до утра 2 декабря.

Ани Айвазян