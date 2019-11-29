«Затейливая флора, трактористки, серп и молот»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об экспозиции тканей, представленной на сайте музея.

Пейсли, затейливая флора, трактористки и серп и молот — это лишь малая часть узоров и сюжетов Ивановского ситца. Недавно музей Ивановского ситца выложил онлайн свою коллекцию тканей — от 1710-х до наших дней, «от ручной набойки до машинной печати», как написано на сайте. Коллекция ситца, в которой немало шедевров, показана хронологически. Сопровождаются изображения интересными текстами о ситце и музее.

Например, «Дмитрий Геннадьевич ездил по всему миру и покупал монеты, курительные трубки, украшения, иконы, игральные карты, картины и гравюры. В 1913 году из поездки в Египет он вернулся с мумией. Сначала коллекция хранилась в его доме (где сегодня располагается музей ситца), и лишь в 1912–1915 годах было построено здание музея, в который можно было попасть не только с улицы, но и по подземному ходу прямо из особняка».

Или, это уже про 1920-е: «Правление Куваевской мануфактуры выписывало много заграничных абонементных образцов ткани, рисунки разрабатывались с учетом модных тенденций, а сами ткани отличались высокой прочностью. У фабрики были склады в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Варшаве, Одессе и Харькове. Куваевские ситцы и сатины успешно конкурировали с английскими и московскими тканями на рынках Персии, Китая и Афганистана».

В общем, приятное глазу зрелище и увлекательное чтиво. Очень рекомендую зайти на сайт textilemuseum.ru и не спеша все рассмотреть.