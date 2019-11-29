Средний возраст автомобилей в России превысил 13 лет, сообщает агентство «Автостат».

По данным исследования, средний возраст машин в стране составляет 13,4 года. При этом иномарки моложе автомобилей отечественного производства – 11,2 года и 17 лет соответственно.

Самые молодые иномарки представлены моделями китайского производства (7,4 года), а старше них корейские (7,8 года), американские (10,7 года), европейские (11,1 года) и японские (13,4 года). Среди российских автомобилей самыми молодыми являются модели УАЗ (15,1 года), а на втором месте среди производителей легковых машин — модели Lada (16,4 года).

Напомним, по состоянию на июль 2019 года автопарк России составляет 52,4 млн автомобилей, из которых 84% (44,1 млн шт.) приходится на легковые автомобили.