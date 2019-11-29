Во Всеволожском районе Ленобласти запущен комплекс по выращиванию шампиньонов

Агрохолдинг «Выборжец» запустил во Всеволожском районе Ленобласти комплекс по выращиванию шампиньонов площадью около 4 га. Мощность производства составит 10 тыс. тонн грибов в год. До конца года «Выборжец» вырастит около 0,5 тыс. тонн грибов.

Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе открытия предприятия, данный комплекс по выращиванию грибов — самый крупный на Северо-Западе.

По словам господина Дрозденко, область компенсировала инвестору 10% от суммы капитальных вложений из регионального бюджета. Предприятию предоставлена земля на территории Лужского района под выращивание пшеницы. «Пустовавшие земли вовлечены в сельхозоборот, утилизируется вредный для экологии птичий помет, который теперь идет на компостную подстилку для грибов, создаются новые рабочие места во Всеволожском и Лужском районах»,— добавил губернатор.

Ожидается, что по итогам текущего года выпуск грибов в области вырастет вдвое, до 2,3 тыс. тонн.

Добавим, что шампиньоны кроме «Выборжца» выращивают ЗАО «ПЗ Приневское» и ЗАО «Южный гриб».