В Ленобласти откроют комплекс по выращиванию грибов за 3,4 млрд рублей

Агрохолдинг «Выборжец» запускает в деревне Старой Колтушской волости Всеволожского района Ленобласти комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов. В настоящий момент предприятие работает в тестовом режиме, торжественное открытие запланировано на 29 ноября.

Как сообщили в компании, объем инвестиций в создание комплекса общей площадью 3,9 га составил 3,4 млрд рублей. Дополнительно 2,2 млрд руб. было вложено в строительство цеха по производству компоста. Планируется, что с 2020 года «Выборжец» будет выращивать по 10 тыс. тонн шампиньонов в год. Предполагаемая выручка составит 2 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что агрохолдинг «Выборжец» также намерен втрое нарастить объем производства зелени и салатов, построив в Ленинградской области 12 га теплиц. В их строительство компания собирается вложить 8 млрд руб. собственных и привлеченных средств.