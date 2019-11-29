Челябинское УФАС отменило торги по ремонту УралГУФКа за 83,4 млн рублей

Управление ФАС России по Челябинской области предписало отменить аукцион по капитальному ремонту фасадов зданий Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) из-за нарушений законодательства о контрактной системе.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, электронный аукцион был объявлен в ноябре. Начальная цена контракта составила 83,4 млн руб. На эти торги в Челябинское УФАС поступило сразу семь жалоб от: ООО «КС-Строй» (Барнаул), «Реноватор» (Москва), «Стройресурс» (Нижний Новгород), «Атлантикпро» (Екатеринбург), «Строй-Аккорд» (Копейск), «СТИКС» (Санкт-Петербург) и «Кровсервис» (Барнаул). В ходе проверки антимонопольное ведомство выявило несколько фактов нарушения законодательства. Например, заказчик – ФГБОУ ВО «УралГУФК» не установил дополнительные требования к участникам закупки в части наличия опыта выполнения аналогичных работ. За нарушение закона «О контрактной системе» должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности.

По данным портала госзакупок, по итогам рассмотрения вторых частей заявок трех участников 28 ноября принято решение о том, что все они не соответствуют требованиям.