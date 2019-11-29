Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиционеров 1,2 млн руб. в пользу «Мосгортранса»

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу оппозиции по иску о взыскании с них 1,2 млн руб. в пользу ГУП «Мосгортранс». Компания считает, что понесла убытки из-за акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве.

«Решение Копиевского суда Москвы от 10 сентября 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— сказала судья (цитата по «Интерфаксу»).

Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. В иске утверждалось, что именно они организовывали акцию протеста. Господина Албурова суд первой инстанции исключил из числа ответчиков.

ГУП «Мосгортранс» утверждает, что из-за акции протеста прошла задержка движения маршрутного транспорта, так как было перекрыто движение. Предприятие понесло убытки из-за простоя.

По оценкам полиции, в шествии 27 июля приняли участие 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» насчитало около 1,4 тыс. задержанных.

Подробнее об иске «Мосгортранса» читайте в материале “Ъ” «Передайте за протест».