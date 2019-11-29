Власти Судана распустили бывшую правящую партию и отменили правила поведения женщин

В четверг, 28 ноября, суданские органы власти переходного периода — Суверенный совет и Кабинет министров — приняли решение о роспуске Национального конгресса Судана, являвшегося правящей партией страны до апреля нынешнего года. Они также отменили принятые прежним президентом страны Омаром аль-Баширом правила поведения для женщин. Об этом объявил министр юстиции Судана Насредин Абдельбари.

Напомним, в апреле массовые протесты в Судане привели к отставке Омара аль-Башира и приходу к власти Переходного военного совета. Позже, в июле, военные и оппозиция договорились о создании органов власти на переходный период, эти органы действуют в стране до сих пор. Теперь новые власти Судана приступили к отмене введенных прежним правительством и активно критикуемых в стране и за рубежом правил.

В последние несколько десятилетий в Судане действовали крайне консервативные исламские правила, требующие от женщин ношения определенной одежды и ограничивающие их свободу передвижения, права на получение образования и устройство на работу и др. Так, например, женщинам было запрещено носить брюки, ходить вне дома с распущенными волосами, ограничивалось их общение с мужчинами, не являющимися их родственниками. В числе возможных наказаний за нарушение этих правил были и телесные. Теперь эти правила отменены. Другой принятый в четверг закон не только распускает бывшую правящую партию, но и позволяет конфисковать принадлежавшее ей имущество.

О том, как военные и оппозиция договорились о принципах власти на переходный период, читайте в публикации “Ъ” «В Судане наступают советские времена».

Яна Рождественская