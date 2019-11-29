Сделано в Янауле, готовится на экспорт

«В 2014 году с введением санкций начались перебои с поставками оборудования на российский рынок, так появилась идея импортозамещения», — вспоминает уфимский бизнесмен Сухраб Хадиев свои первые шаги в бизнесе. Сегодня его компания «Авангард нефтесервис», специализирующаяся на производстве оборудования для цементирования нефтяных скважин, имеет офис в Уфе и промплощадку в Янауле, но готова сотрудничать со многими странами: недавно господин Хадиев презентовал возможности предприятия на выставке в Абу-Даби, немногим ранее нашел новых клиентов на нефтегазовом форуме в Аргентине.

— Как вы пришли к идее создания своего бизнеса?

— В 2007 году я окончил УГНТУ по специальности «Геофизические методы исследования скважин». Получил диплом, устроился работать в международную компанию, которая занималась производством и поставками бурового оборудования, сервисным сопровождением на месторождениях. Я добился определенного карьерного роста, побывал в рабочих поездках практически во всех российских нефтегазовых регионах. Спустя четыре года я устроился в другую нефтяную компанию, где специфика моей работы была связана с морскими платформами, которые построены у нас на Сахалине. Это был очень интересный проект, я проработал там около трех лет, получил огромный опыт. Однако затем грянули санкции, возникли проблемы и перебои с поставками американского бурового оборудования на российский рынок. И мы задумались об импортозамещении.

Так мы начали активно искать российских подрядчиков, договариваться с крупными заводами, которые занимаются металлообработкой. По нашим чертежам они стали изготавливать оборудование. В таком режиме сотрудничество продлилось около трех-четырех лет, после чего появилась моя компания «Авангард нефтесервис». Наша специализация — оборудование для цементирования скважин. Различные центраторы, башмаки, клапаны для цементирования, сопутствующая оснастка — именно то, что мы сейчас производим сами.

— Какими производственными мощностями располагает компания сегодня?

— Уже на начальном этапе у нас появилась идея организовать собственное производство, чтобы получить конкурентоспособные цены, которые мы могли бы предложить рынку. Наше производство находится в городе Янаул: у меня имелось там здание площадью 1200 кв. м, на этой базе мы и организовали производственный процесс. Дело в том, что в небольшом городе ниже расходы на различные издержки, поэтому Янаул оказался отличным выбором для открытия завода.

Сегодня ООО «Авангард нефтесервис» — это команда из 60 человек. Большинство из них — это представители рабочих профессий: термисты, токари, фрезеровщики, вальцовщики, сварщики. Примерно 15 человек занимаются административной деятельностью в уфимском офисе.

— Кто основные заказчики продукции вашей компании? В чем ваше конкурентное преимущество?

— У нас большой пул клиентов, на сегодняшний день это порядка 35 компаний, представляющих в основном нефтесервисную отрасль. Работаем и напрямую с нефтегазовыми предприятиями — «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», недавно подписали контракт с «Татнефтью».

Пожалуй, наше главное конкурентное преимущество — это быстрая адаптация оборудования под требования заказчика. Мы изначально очень быстро откликались на запросы рынка, модифицируя практически любые технические параметры. Что касается качества, вся наша продукция проходит многостадийный процесс контроля на собственном испытательном стенде, выполненном по международному стандарту API 10D/ISO 10427. Кроме того, нам удается сохранять конкурентные цены: заказчик всегда получает от нас высокое качество при доступной цене. И это сочетание цена-качество является одним из лучших на сегодняшний день на рынке.

— Расскажите об опыте работы с центром «Мой бизнес». Какими услугами вы пользовались?

— Недавно мы воспользовались услугой центра «Мой бизнес» по информационному продвижению компании. Впечатления от сотрудничества самые положительные: консультационные услуги предоставляются быстро и доступно.

— Какие задачи компания ставит перед собой на ближайшую перспективу?

— Есть колоссальные планы по расширению, созданию дополнительных рабочих мест. Мы приобрели еще одно здание в Янауле и на данный момент ведем его подготовку для размещения производственного оборудования.

У нас есть амбициозные планы по открытию международных рынков и началу экспорта. В этом году мы принимали участие в международной выставке Argentina Oil and Gas, которая является в своем роде воротами в Латинскую Америку. Получили положительные отзывы, нашли партнеров, и уже ведем с ними переговоры по поставкам нашего оборудования.

Неделю назад мы вернулись из ОАЭ, где участвовали в выставке Abu Dhabi International Petroleum Exhibition. Сейчас занимаемся обработкой полученных запросов. Надеемся, что со временем «Авангард нефтесервис» начнет экспортные поставки на Ближний Восток. В следующем году планируем посетить еще несколько подобных выставок — попробуем открыть для себя Тихоокеанский регион, Австралию. Все будет зависеть от того, насколько мы сами будем готовы к экспортной деятельности.

Услуга предоставляется в рамках деятельности центра «Мой бизнес».