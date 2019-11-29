Объявлены победители премии «Яхтсмен года-2019»

В Москве состоялась одиннадцатая церемония вручения национальной премии «Яхтсмен года», которая проводится по инициативе журнала Yacht Russia. В театре фольклора «Русская песня» были объявлены победители в девяти номинациях.

Яхтсмен года — Сергей Комиссаров, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионата Европы, Универсиады, многократный чемпион России в классе «Лазер-стандарт», обладатель лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

— Сергей Комиссаров, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионата Европы, Универсиады, многократный чемпион России в классе «Лазер-стандарт», обладатель лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Яхтсменка года — Валерия Гаращенко, победительница чемпионата Европы по сноукайтингу, чемпионка Европы по кайтбордингу среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы в командном зачете. Заняла второе место на чемпионате мира по кайтбордингу среди спортсменок до 19 лет.

— Валерия Гаращенко, победительница чемпионата Европы по сноукайтингу, чемпионка Европы по кайтбордингу среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы в командном зачете. Заняла второе место на чемпионате мира по кайтбордингу среди спортсменок до 19 лет. Парусная команда года — «Левиафан». Рулевые — Максим Титаренко и Вадим Яхинсон. Команда победила в гонке Nord Stream Race.

— «Левиафан». Рулевые — Максим Титаренко и Вадим Яхинсон. Команда победила в гонке Nord Stream Race. Тренер года — Сергей Ванин (парусный стаж — 51 год). Главный тренер сборной Московской области, работает в Центре олимпийских видов спорта Московской области. С 1980 года подготовил 65 мастеров спорта, в том числе чемпионов России, победителей международных соревнований.

— Сергей Ванин (парусный стаж — 51 год). Главный тренер сборной Московской области, работает в Центре олимпийских видов спорта Московской области. С 1980 года подготовил 65 мастеров спорта, в том числе чемпионов России, победителей международных соревнований. Лучший дальний спортивный поход — Виктор Языков (капитан яхты «Дочь ветра»). За 6 месяцев и 1 день на яхте, не имевшей авторулевого, совершил кругосветное безостановочное одиночное плавание «Золотой век России», в ходе которого отметил свое 69-летие.

— Виктор Языков (капитан яхты «Дочь ветра»). За 6 месяцев и 1 день на яхте, не имевшей авторулевого, совершил кругосветное безостановочное одиночное плавание «Золотой век России», в ходе которого отметил свое 69-летие. Лучший организатор парусных соревнований — Юрий Крюченков (Екатеринбург), организатор чемпионатов России и мировых первенств. Стоял у истоков российского матч-рейса. Инициатор создания и генеральный директор яхт-клуба «Коматек».

— Юрий Крюченков (Екатеринбург), организатор чемпионатов России и мировых первенств. Стоял у истоков российского матч-рейса. Инициатор создания и генеральный директор яхт-клуба «Коматек». За вклад в развитие парусного спорта — Василий Кравченко (парусный стаж — 37 лет), создатель Российской ассоциации класса «Финн», глава Совета ассоциации классов парусных яхт, основатель Студенческой парусной лиги, издал более 10 сборников, посвященных парусному спорту.

— Василий Кравченко (парусный стаж — 37 лет), создатель Российской ассоциации класса «Финн», глава Совета ассоциации классов парусных яхт, основатель Студенческой парусной лиги, издал более 10 сборников, посвященных парусному спорту. За верность парусу — Валерий Заковоротный (Владивосток, парусный стаж — 61 год), заслуженный тренер СССР, многократный призер чемпионатов СССР в классе «Финн».

— Валерий Заковоротный (Владивосток, парусный стаж — 61 год), заслуженный тренер СССР, многократный призер чемпионатов СССР в классе «Финн». За пропаганду паруса — Максим Спутай, основатель «Яхт-радио», создатель интернет-сообщества «Из рук в руки. Только для яхтанутых».

— Максим Спутай, основатель «Яхт-радио», создатель интернет-сообщества «Из рук в руки. Только для яхтанутых». Специальный приз «За мужество» получил Игорь Зарецкий, который участвовал в одиночной гонке Golden Globe Race, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, а победителем фотоконкурса, впервые проводившегося журналом Yacht Russia, стал Андрей Шереметьев.

Всего за годы существования премии ее лауреатами стали около 120 человек и организаций.

Евгений Федяков