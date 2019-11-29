В Челябинске будут судить пограничников, пропустивших за взятки девять тонн насвая

Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух пограничников, обвиняемых в получении взяток и нарушении правил несения служб.

Как сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России, 2 июня этого года сотрудники отдела собственной безопасности пограничных войск остановили на территории Челябинской области автомобиль из Казахстана, в котором обнаружили 500 кг некурительного табачного изделия (насвай), запрещенного к продаже в России. В ходе предварительного следствия установлена причастность старшего прапорщика Максима Парыгина и прапорщика Артема Сердюкова к неправомерному пропуску машины через государственную границу. Также следователи выяснили, что это не первый подобный случай. Всего с февраля по июнь 2019 года военные за взятки в общей сумме 540 тыс. руб. пропустили четыре автомобиля с 9 т насвая.

Прапорщикам предъявлено обвинение по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и ч. 1 ст. 341 УК РФ (нарушение правил несения пограничной службы). Арестован автомобиль Максима Парыгина Hyundai Santa Fe стоимостью 500 тыс. руб. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Челябинский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.