Продажи машин в Петербурге снизились на 3%

За десять месяцев 2019 года продажи автомобилей в Петербурге снизились на 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в городе были куплены 125,3 новых легковых машины.

Как сообщили в агентстве «Auto-Dealer-СПб», за октябрь в горле было продано 13,06 тыс. машин, на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам года падение продаж может составить 4%

Чаще всего в автосалонах города в прошлом месяце приобретались автомобили марки KIA. Машин корейского бренда было продано 1,9 тыс. штук.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в стране составила 8,8%.

Напомним, что за январь - октябрь объем выпуска машин на автозаводах в Петербурге снизился на на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за десять месяцев выпущено 307 тыс. автомобилей.