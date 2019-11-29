«Отношения предпринимателя и государства должны быть стабильными и долгосрочными»

Как развивалось предпринимательство, какие направления бизнеса сегодня наиболее актуальны и куда обратиться за поддержкой коммерсанту, рассказывает вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.



Беседовала Александра Викулова

— Евгений Борисович, вы работаете в органах власти с комсомола, и формирование предпринимательского сообщества происходило у вас на глазах. Как изменился малый и средний бизнес за это время?

— Как явление предпринимательство появилось в конце 1980-х годов, когда по инициативе комсомола были сделаны послабления для ведения коммерческой деятельности и созданы молодежные центры. Например, в Нижегородской области создание молодежных центров при комсомольских организациях курировал Сергей Кириенко. Много предпринимателей первой волны вышло именно из комсомольской среды. Тогда главным направлением бизнес-инициативы считалось научное творчество, на самом деле создавали и предприятия по ремонту радиотехники, и торговые кооперативы.

Начало 1990-х можно назвать вторым этапом формирования российского бизнеса. В этот период не было ни предпринимательской сферы как таковой, ни законов, которые бы регулировали эту сферу деятельности. Первым бизнесменам было тяжело: они были первопроходцами, а условия ведения бизнеса даже с точки зрения безопасности были не самыми благополучными. Поэтому, чтобы начать свое дело, тогда требовалось мужество.

На нескольких совещаниях с главами городов я прямо говорил руководителям, каких подчиненных нужно уволить, потому что они не понимают, что их работа заключается в содействии бизнесу, а не создании препон

Расцвет предпринимательской деятельности пришелся на начало 2000-х годов, когда был наведен порядок, государство разработало пакет законов, регулирующих эту сферу, и появились меры поддержки. В это время предприниматель стал заметной и серьезной силой. Конечно, основной предпринимательской деятельностью была торговля, позже появились небольшие производственные компании, на селе — фермерство. Потом предприниматели стали заниматься промышленностью.

Сегодня, я считаю, сформирована серьезная законодательная база, которая продолжает совершенствоваться, а предприниматели помимо традиционных сфер деятельности — услуг и торговли — активно осваивают научные и высокотехнологичные направления, например IT. Сегодня созданы госпрограммы, которые поддерживают и позволяют развивать такие бизнес-проекты, причем начиная с уровня вузов. Например, Нижегородская область вместе с фондом Бортника проводит конкурс «Умник», в котором ежегодно принимают участие более 100 молодых людей с технологическими проектами в различных областях. Лучшие из них получают гранты, которые могут использоваться на начало своего дело.

Государство понимает, что достичь поставленной президентом цели попасть в пятерку крупнейших экономик мира можно только за счет наукоемких отраслей, инновационных разработок и нанотехнологий. Поэтому на поддержку такого бизнеса сегодня направлены все усилия.

— На ваш взгляд, что важнее: сформировать для бизнеса стабильные условия работы на несколько лет или постоянно предлагать новые меры поддержки?

— Важно и то, и другое. Отношения предпринимателя и государства должны быть стабильными и долгосрочными. К сожалению, федеральные органы власти часто корректируют законы, например в сфере налогообложения. Региональные власти добиваются того, чтобы поправки начинали действовать с нового налогового периода, чтобы у предпринимателя была возможность подготовиться и не попасть в финансовые ножницы. Важно и то, как работают с предпринимателями муниципальные чиновники. Я вижу, как они принимают нормативные акты, осложняющие работу предпринимателей; есть предвзятое отношение, административный контроль, который больше похож на давление. На нескольких совещаниях с главами городов я прямо говорил руководителям, каких подчиненных нужно уволить, потому что они не понимают, что их работа заключается в содействии бизнесу, а не создании препон. На мой взгляд, каждый акт, который касается работы МСП, нужно обсуждать с коммерсантами, правительством и надзорными органами. Решения должны приниматься открыто и коллективно, а не индивидуально в кабинете. Я считаю, что муниципальные чиновники должны водить предпринимателей за руку, тогда как некоторые из них безразличны и безучастны.

Думаю, что в ближайшее время ситуация изменится, потому что мы ввели систему оценки работы глав городов и районов. Теперь уровень финансирования района будет зависеть от того, как он выполняет экономические и социальные показатели. Для этого мы используем данные статистики — численность предпринимателей, организаций, уровень экономики — и спрашиваем бизнесменов, удовлетворены ли они условиями работы в своем районе. Как правило, если предприниматель говорит, что работать ему тяжело, то и показатели у района низкие. Это значит, что рассчитывать на дополнительное финансирование из бюджета он сможет в последнюю очередь. Кроме того, со следующего года 20% поступлений по упрощенной системе налогообложения будут зачисляться в муниципальные бюджеты, значит, чем лучше условия для ведения бизнеса в районе, тем больше средств он получит. Это сразу покажет, насколько эффективно работают местные власти.

— В рамках нацпроекта по развитию МСП в Нижнем Новгороде открылся центр «Мой бизнес». Где еще будут открыты такие центры и какие услуги там можно получить?

— До конца года в области откроется 17 окон «Мой бизнес». Начинаем мы с крупных городов, где количество предпринимателей наибольшее, а затем «Мой бизнес» появится во всех 52 районах Нижегородской области. Несмотря на то что в крупных городах решены многие задачи, вопросы у предпринимателей остаются: об образовательных программах, мерах поддержки, работе с Минюстом или кадастровой палатой. Вся система центров «Мой бизнес» будет создаваться по государственным стандартам и работать как единое целое. Кроме консультаций, там можно получить реальные услуги, например без обращения в другие инстанции зарегистрировать юридическое лицо и сформировать его устав, открыть расчетный счет. В общей сложности более 40 различных видов услуг можно будет получить в таких центрах.

— Предприниматели часто говорят о том, что ничего не слышали о мерах поддержки от государства. С чем вы это связываете и как изменить ситуацию?

— Я тоже часто слышу такие заявления от предпринимателей, и меня это удивляет. Мы же живем в XXI веке, у всех есть смартфоны, все пользуются интернетом. Нет никакой сложности в том, чтобы зайти на сайт министерства промышленности региона, где опубликованы все действующие меры поддержки. Более того, там указаны контакты специалистов, к которым можно обратиться, если что-то осталось непонятным. Свои сайты есть у технопарков, фонда развития промышленности. Большинство предпринимателей, которые обращались к нам за помощью, остались довольны сотрудничеством с правительством области. Я сам регулярно встречаюсь с предпринимателями, ко мне обращаются на улице, дожидаясь у работы, или во время рабочих поездок в районы, и все мои подчиненные знают, что жалоба бизнесменов на грубость или отказ в помощи будет стоить им работы. Мы открыты для сотрудничества с предпринимателями и готовы содействовать развитию бизнеса.