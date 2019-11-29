На мандат депутата думы Чернушки претендуют пять человек

1 декабря состоится отложенное голосование по выборам депутата думы Чернушинского городского округа в одномандатном округе №20. Это заключительные выборы в этом году. Как сообщили в пресс-службе краевой избирательной комиссии, ТИК городского округа зарегистрировала четырех кандидатов: замдиректора ООО «ЭнергоИнвест» Дмитрия Галашова («Единая Россия»), пенсионерку Екатерину Глумову (КПРФ), безработного Семена Деулина (ЛДПР), экс-председателя земсобрания Чернушинского муниципального района Сергея Крылова (самовыдвиженец). Также участие в выборах примет самовыдвиженец и экс-глава Чернушки Иван Ратегов. Это единственный зарегистрированный кандидат, оставшийся в округе после назначения отложенного голосования.

Всего на выборы выдвинулись 6 кандидатов, но двум из них было отказано в регистрации. Как пояснили в крайизбиркоме, пенсионеру Николаю Аксентьеву («Российский объединенный трудовой фронт) было отказано из-за ошибки в документах. А у директора ООО «Внешнее благоустройство», самовыдвиженца Сергея Борисова был выявлен брак в подписных листах.

Напомним, выборы по округу №20 были признаны несостоявшимися, так как Иван Ратегов остался единственным кандидатом. Его оппонент Сергей Крылов отказался от участия в выборах, так как считает, что господин Ратегов «не должен быть депутатом».