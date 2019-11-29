ФРП предоставил 44 млн рублей магнитогорскому «Машзаводу» на запуск нового производства

Фонд развития промышленности Челябинской области выдал ТД «Машзавод» (Магнитогорск) заем на сумму 44,2 млн руб. Средства пойдут на открытие производства по выпуску износостойких комплектующих для железнодорожных вагонов. Реализация проекта позволит создать 40 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Компания получит заем от ФРП по программе «Комплектующие изделия» со ставкой 1% в первые три года и 5% в оставшийся срок. Общий бюджет проекта – более 70 млн руб.

В рамках реализации проекта планируется выпуск износостойких литых деталей, которые используются в составе тележки грузовых вагонов. Сейчас на российском рынке существует значительный дефицит таких запчастей. Планируется, что продукция будет востребована не только на российском рынке, но и за рубежом.