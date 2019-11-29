Металлурги в «черную пятницу» предложили арматуру и трубы со скидкой

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина решили участвовать в «черной пятнице». Они предложили купить арматуру в прутках со скидкой примерно в 1 тыс. руб. за тонну и трубы диаметром 530–1420 мм со скидкой в 10–15%.

Стоимость тонны прутков составляет 32–35 тыс. руб., а трубы диаметром 1420 мм — более 70 тыс. руб. У НЛМК скидки действуют только в интернет-магазине. «Компания рассчитывает повысить продажи в период сезонного снижения спроса на сортовой прокат. Кроме того, "черная пятница" — отличный повод напомнить о том, что купить черный металл в интернете так же просто, как и продукцию B2C-сегмента»,— объяснил представитель завода идею участия в акции газете «Ведомости».

В ЗТЗ считают, что участие в «черной пятнице» соответствует принципам эффективного и рационального производства. «Инструменты B2C неизбежно интегрируются в B2B-отношения, отрицать это просто не логично. В этом году акция для нас весьма актуальна»,— приводит пресс-служба слова коммерческого директора ЗТЗ Дмитрия Симанкова. Скидка доступна для всех клиентов, кроме компаний нефтегазового сектора.

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) не участвует в «черной пятнице», но при покупке в интернет-магазине компания проводит акцию «iPhone 11 Pro за трубу».

Почему больше половины россиян не верят в реальность скидок во время «черной пятницы» — в материале “Ъ”.