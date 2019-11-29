В ОНФ заинтересовались ситуацией с увольнением врача сочинской больницы

Краснодарское отделение Общероссийского народного фронта собирает информацию в связи с резонансным увольнением врача паллиативного отделения сочинской городской больницы № 5 Юлии Фрелих. Как стало известно “Ъ-Кубань”, это может стать поводом для проверки волонтерами ОНФ медицинского учреждения как в плане соблюдения трудовых прав медработников, так и по фактам, изложенным госпожой Фрелих в ходе профсоюзной деятельности.

Ранее “Ъ” сообщал, в Сочи уволили врача паллиативного отделения Юлию Фрелих, которая ранее публично пожаловалась на нехватку лекарств в городской больнице, черную кассу и плохое питание пациентов. После этого профсоюз «Альянс врачей» попытался провести «общественную инспекцию» медучреждения. По словам Юлии Фрелих, начальство обосновало ее увольнение тем, что она якобы «нарушила охраняемую законом тайну». Руководство больницы заявило, что врач выложила в интернет беседы с пациентами против их желания.

Дмитрий Михеенко