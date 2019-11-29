На Кубани отремонтируют Дом авиации и космонавтики в ВДЦ «Орленок»

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на сметную стоимость работ по капитальному ремонту Дома авиации и космонавтики в Всероссийском детском центре «Орленок».

По сообщению ведомства, там планируется устроить подъемник для людей с ограниченными физическими возможностями, отремонтировать наружную лестницу и элементы благоустройства прилегающей территории. В частности, будут демонтированы старые и проложены новые тротуары, высажены газоны и установлены малые архитектурные формы. В соответствии с требованиями безопасности будут обустроены проезды для пожарных машин.

Финансирование капремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация - ООО СК «Амарант».

Отмечается, что Дом авиации и космонавтики ВДЦ «Орленок» открылся в 1969 году. Там проводят обзорные экскурсии и учебные занятия, на которых дети знакомятся с историей и достижениями отечественной и мировой космонавтики, гражданской и военной авиации, с принципами отбора и подготовки современных летчиков и космонавтов, а также могут испытать себя на пригодность к этим профессиям. Рядом со зданием расположена экспозиция авиационной военной техники под открытым небом, в которой представлены учебно-тренировочные и боевые самолеты.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июне этого года вступило в силу постановление правительства РФ о передаче ему функций и полномочий учредителя ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе. Теперь правительство уполномочено утверждать устав центра и вносить в него изменения, а также назначать сроком на пять лет и освобождать от должности руководителя. Ранее учредителем центра было Минпросвещения РФ.

Лагерь «Орлёнок» был основан 12 июля 1960 года. В его состав входят десять базовых детских лагерей, из них четыре работают круглогодично, шесть — в летний период. В 2012 году «Орленку» был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», он также является членом Международного содружества лагерей и Национальной ассоциации детских лагерей.

Василий Хитрых