ВДЦ «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе передали правительству России

Сегодня, 13 июня, вступают в силу декабрьские постановления правительства РФ о передаче ему функций и полномочий учредителя Всероссийских детских центров «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе. Соответствующие акты опубликованы в Парламентской газете.

В связи с этим были утверждены новые уставы организации. В соответствии с ними правительство РФ уполномочено утверждать устав центра и вносить в него изменения, а также назначать сроком на пять лет и освобождать от должности руководителя. Ряд полномочий были делегированы Минпросвещения России, а функции и полномочия собственника — Росимуществу. Ранее учредителем центров были закреплены за Минпросвещения РФ.

«Смена» была основана 1 июня 1985 года как Всесоюзный трудовой оздоровительный лагерь учащихся профессионально-технического образования. В ее состав входят четыре детских образовательных лагеря, Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий, а также спортивные комплексы. «Орлёнок» был основан 12 июля 1960 года. В его состав входят десять базовых детских лагерей, из них четыре работают круглогодично, шесть — в летний период. В 2012 году «Орлёнку» был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», он также является членом Международного содружества лагерей и Национальной ассоциации детских лагерей.

Вместе со «Сменой» и «Орленком» от Минпросвещения РФ федеральному правительству переданы функции и полномочия учредителя ВДЦ «Океан» в Приморском крае.

Дмитрий Михеенко