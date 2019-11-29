Радий Хабиров сделал праздником юбилей первого губернатора Уфимской губернии

В Уфе в 2020 году пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения первого губернатора уфимской губернии Григория Аксакова. Указ о праздновании юбилея подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Он опубликован на официальном правовом портале. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил вице-премьер Фанур Ягафаров. В его состав вошли также сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, глава минкульта Амина Шафикова, президент Аксаковского фонда республики, писатель Михаил Чванов и другие.

Григорий Аксаков родился в 1820 году, умер в возрасте 71 года в 1891 году. Сын знаменитого русского писателя, уроженца Уфы Сергея Аксакова. Родился в Оренбургской губернии. Выпускник Санкт-Петербургского императорского училища правоведения. Работал заместителем председателя Владимирской палаты гражданского суда, прокурором в Оренбургской и Симбирской губернии, ревизором, вице-губернатором Оренбургской и Самарской губерний. В 1858-1859 годах входил в Оренбургский дворянский комитет по устройству быта помещичьих крестьян, за труды по освобождению крепостных получил серебряную медаль на Александровской ленте. Уфимскую губернию возглавлял неполные два года — с июня 1865 до января 1867 годов. Позже, до 1872 года, возглавлял Самарскую губернию.

В Уфе за время губернаторства Григория Аксакова был построен губернский музей, городской театр, открыта женская гимназия.

Ирина Самойлова