Власти Алтайского края выделили деньги Яровому, где действует режим ЧС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 40 млн руб. из краевого бюджета городу Яровое, в котором действует режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с теплоснабжением. «Деньги в первую очередь будут направлены на приобретение топлива»,— информирует пресс-центр регионального правительства.

Перебои с подачей тепла в Яровом наблюдаются с начала отопительного сезона 2019 года. Когда наступили холода, город не получил паспорт готовности к зиме из-за отсутствия нужного объема угля и ненадлежащего ремонта котлов местной ТЭЦ. В ноябре в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. На ТЭЦ Ярового работал только один котел из трех. Температура в квартирах и социальных объектах Ярового составляла ниже 18°C. Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению в городе.

По данным на 29 ноября, сейчас в городе работают котлы №9 и №10. Температура воздуха в квартирах жителей и соцучреждениях составляет 24°C. «Расход топлива в сутки в среднем составляет 400 т угля. Запасы топлива сегодня — 5 067 т. В городе создан двухнедельный запас угля»,— говорится в сообщении краевого правительства. Специалисты ремонтируют воздухоподогреватель котла №7.

Илья Николаев