СКР проводит проверку из-за нарушения теплоснабжения в Яровом

Следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению в городе Яровое Алтайского края. Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что перебои с подачей тепла в городе отмечаются с начала отопительного сезона 2019 года. «С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ»,— говорится в сообщении ведомства.

Краевой министр промышленности и энергетики Александр Климин рассказал, что из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех: завозимый собственником уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. В результате температура в квартирах и социальных объектах Ярового уже в течение нескольких суток ниже 18°C. По данным краевой власти, во время подготовки к отопительному сезону собственнику предлагались различные варианты эксплуатации станции.

«Однако собственник (ООО "ТПК Ресурс") заверял, что смена эксплуатирующей организации не создаст проблем. С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО "ТПК Ресурс" эксплуатирует ООО "Яровская топливно-энергетическая компания". Начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти»,— говорится в сообщении правительства региона. Сейчас власти вынуждены поставлять на ТЭЦ Ярового уголь из регионального резервного запаса.

Оксана Павлова