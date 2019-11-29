Воронежские аграрии получат еще 1,2 млрд рублей на компенсацию капзатрат

Воронежская область получит из федерального бюджета 1,2 млрд руб. на компенсацию капитальных затрат по инвестпроектам в агропромышленном комплексе. Об этом в ходе заседания президиума совета по развитию АПК при губернаторе Александре Гусеве рассказала заместитель руководителя областного департамента аграрной политики Светлана Петрова.

По ее словам, средства будут распределены для семи проектов, по которым ранее были поданы соответствующие заявки,— пяти молочных комплексов, селекционно-генетического центра и хранилища. Средства, необходимые для софинансирования федеральных субсидий, в областном бюджете есть, отметила госпожа Петрова. После выделения 1,2 млрд руб. общий объем господдержки воронежских аграриев из федерального бюджета превысит 8,8 млрд руб.

Как воронежских аграриев будут поддерживать в 2019 году — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин