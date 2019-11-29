ЦБ поддержал идею запретить расплачиваться криптовалютами

Банк России (ЦБ) поддержит идею запретить расплачиваться биткойнами и другими криптовалютами, если соответствующее законодательное решение будет принято, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«По нашему мнению, частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам (деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством.— “Ъ”) и не могут быть законным платежным средством. Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать»,— сообщили в ЦБ. Там напомнили, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Напомним, в феврале 2019 года Верховный суд России признал криптовалюту средством отмывания денег. Криптовалюты также пока не попадают под законопроект «О цифровых финансовых активах». Законопроект был принят в первом чтении в мае 2018 года. Предполагается, что закон будет принят до конца года и начнет работу с 2020 года.

О том, как новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн,— в материале “Ъ”.

О юридических спорах вокруг использования криптовалют — в материале “Ъ” «Цифра без закона».