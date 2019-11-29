В суд передали дело о взятках завкафедрой курганского университета

Прокуратура Кургана направила в суд уголовное дело в отношении заведующего кафедрой физики, который обвиняется в получении взятки за успешную сдачу студентами госэкзамена. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемый являлся членом экзаменационной комиссии в Курганском государственном университете. Весной 2018 года он пообещал студентам одной из групп содействие в успешной сдаче выпускного экзамена и защите дипломных работ. За это преподаватель потребовал купить ему проектор.

Семь студентов собрали 11 тыс. руб., приобрели мультимедийное устройство и передали преподавателю в качестве взятки. Обвиняемый предложил студентам самостоятельно выбрать вопросы для ответа на государственном экзамене и рассказал, в каком порядке будут разложены билеты. Также завкафедрой написал выпускникам положительные отзывы на дипломные работы, не проверив их.

В ходе расследования обвиняемый вину не признал. Ему грозит наказание в виде штрафа до 2 млн руб. или лишения свободы сроком до восьми лет.