Чистая прибыль «Татнефти» снизилась до 172 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев 2019 года составила по международным стандартам финансовой отчетности 172,7 млрд руб., что на 0,8% меньше прошлогодних данных. Это следует из отчета, опубликованного на сайте компании.

При этом выручка «Татнефти» с начала года выросла до 691 млрд руб., что на 2,4% больше прошлогодних данных. Операционная прибыль увеличилась на 3,7% до 222,07 млрд руб. Показатель EBITDA составил 248 млрд руб., что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Свободный денежный поток вырос на 26% до 143,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассчитывает увеличить добычу нефти в 2020году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Ъ-Казань"