ЦБ отозвал лицензию у белгородского Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора. Осколбанк учредили в 1990 году на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. По данным ЦБ, он занимает 332-е место по величине активов.

Как утверждает регулятор, Осколбанк:

нарушал антиотмывочный закон. Банк не выявил операции, которые подлежали обязательному контролю;

систематически занижал резервы на возможные потери по ссудной задолженности;

проводил сомнительные операции повышенного риска, «направленные на оптимизацию налогообложения»;

нарушал законы, нормативные акты ЦБ.

В Осколбанк назначена временная администрация Банка России. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Вкладчики смогут забрать 100% остатков своих средств, но не более 1,4 млн руб.