«Сложно системным либералам найти себя»

Алексей Кудрин намерен презентовать план правоохранительной реформы. Эксперты Общероссийского гражданского форума подготовили специальный доклад, который будет обнародован 30 ноября на съезде организации. В частности, в списке предложений экспертов есть создание нового ведомства по контролю нарушений со стороны силовиков. Также предлагается учреждение муниципальной милиции и расширение компетенции судов присяжных. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе этого мероприятия.

Суды занимают «пассивную роль», правоохранительные органы демонстрируют избыточную репрессивность, доля оправдательных приговоров государственными судьями ничтожно низка, в отличие от судов присяжных — примерно так начинается доклад экспертов Общероссийского гражданского форума. Его называют «кудринским». Для изменения ситуации к лучшему предлагается создать гражданское ведомство, которое будет иметь полномочия расследовать преступления силовых структур. Что касается судов присяжных, им следует передать так называемые «предпринимательские» дела и дела о массовых беспорядках. Также предполагается создать муниципальную милицию, чтобы разгрузить «низовых» полицейских.

Идея создать некое отдельное от всех ведомство не нова. Алексей Кудрин предлагал нечто похожее для проведения реформ — что-то вроде параллельного правительства. Злые языки говорили, что нынешний глава Счетной палаты даже не пытается скрывать своих премьерских амбиций, а поскольку заменить Медведева сложно, значит, давайте создадим параллельную ему структуру.

К слову, идея так и не нашла конкретного воплощения. С очень высокой долей вероятности создание параллельной прокуратуры, Следственного комитета и новой милиции также не найдет понимание у президента и у тех, кто принимает решения. Даже если предположить, что предложение в какой-то степени будет поддержано, никакой пользы от него не выйдет — возникнет очередное непонятное ведомство с неясными полномочиями. Это не нужно доказывать — это ясно по определению.

Алексей Леонидович в последнее время несколько отошел от политических процессов. Не особенно он реагировал на «московское дело» и летние протесты, не был активен во время предвыборной кампании.

Его привычная роль критика правительства стала немного набивать оскомину.

Новости с заголовком «Кудрин поспорил с Силуановым» стали слишком уж часто повторяться. Главное, результата от этих споров не видно — все идет своим чередом. Конечно, можно сказать, что у нас есть экономическая дискуссия, но длится она вечно с одними и теми же действующими лицами. Теперь же Кудрин может сказать: я предложил революционную идею, я за реформы, но мирные — без экстремизма. Я предлагаю власти диалог по самым острым темам, а что из этого выйдет, не важно — главное, чтобы заметили. Какая-никакая реакция будет. Он, Алексей Кудрин, за перемены. Тем более, впереди большая пресс-конференция президента. Прекрасный повод задать вопрос — вот острый диспут и завязался. А то в последнее время стало скучновато.

Дмитрий Дризе — об обысках в ФБК Алексея Навального Читать далее

Правда, что будет сказано в ответ, спрогнозировать нетрудно. Предложение, конечно, интересное, наверное, его стоит изучить, но в целом у нас все работает удовлетворительно. Что касается недостатков, они есть, но мы их видим и по возможности исправляем. Сложно системным либералам найти себя. Нельзя быть немножко оппозиционным, сидя на Олимпе. Не получается, как ни старайся. Эта конструкция ветшает с каждым годом. Нужно что-то новое, нестандартный ход, хотя, да, рискованно.