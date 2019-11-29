Roberto Cavalli переориентировался на Восток

Модный дом Roberto Cavalli поменял владельца — теперь он принадлежит миллиардеру из Дубая. Собственником стала компания Vision Investment Хусейна Саджвани, сообщает Bloomberg. Точная сумма сделки неизвестна, СМИ пишут, что речь идет о €160 млн. Что будет с известным брендом? Разбирались Александр Рассохин и Анна Пестерева.

Анималистичные принты, яркие цвета, натуральная кожа и мех — вот что отличает продукцию модного дома Roberto Cavalli от всех остальных. Бренд был создан в 1970 годах. Но настоящий расцвет пережил в конце 1990 годах — начале нулевых. Тогда в ряды поклонников итальянского модельера записались Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Бритни Спирс, Дэвид Бэкхем, Стинг, Элтон Джон.

Сейчас, напротив, дела идут не так хорошо. Компания находится на грани банкротства, из-за этого пришлось закрыть все магазины в США. Рынок моды очень быстро меняется, и бренд Roberto Cavalli не нашел свою нишу, считает стилист Влад Лисовец: «Сейчас это абсолютно неинтересный бренд. Я даже не знаю людей, кто будет покупать одежду Roberto Cavalli — она абсолютно осталась в нулевых, марка не развивалась. Я думаю, продажа говорит о том, что бренд уже давно неактуален. Все, что было актуально 15 лет назад, сегодня не имеет вообще никакой ценности. Сегодня минимализм, легкость, спорт».

Модный дом Roberto Cavalli уже пытались спасти от краха. В 2015 году 90% компании приобрела итальянская инвестиционная группа Clessidra. За три года не удалось добиться никаких результатов, и владелец решил избавиться от актива.

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Сейчас бренд приобрел бизнесмен Хусейн Саджвани. Он входит в рейтинг самых богатых людей мира, а его состояние оценивается почти в $2,5 млрд. Он уже сотрудничал с итальянским брендом: модный дом Roberto Cavalli разрабатывал интерьеры для его отелей.

Успешный бизнесмен не стал бы вкладываться в проект, если бы не видел перспектив его развития, уверена гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Наверняка у холдинга, который вложил деньги, есть концепция развития, которую они оговаривали с правообладателями, и у них сошлись взгляды на развитие торговой марки.

Конечно, инвестор должен сохранять ДНК бренда.

Не терять накопленную известность и не отпугивать тех клиентов, которые у бренда существуют».

Компании Ближнего Востока в последние несколько лет инвестируют в европейские модные дома. Так, катарский фонд Mayhoola купил Balmain и Valentino. Roberto Cavalli эта сделка может дать выход на новые рынки, считает гендиректор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Есть большие возможности для коммерциализации бренда за счет запуска каких-то дополнительных линеек одежды или аксессуаров, или чего-либо вспомогательного.

Либо это будет расширение географии магазинов.

Есть два привлекательных макрорегиона для практически всех производителей сегментов “премиум” и “люкс” — это Ближний Восток и Азия, самые емкие рынки на сегодня, с точки зрения потребительского потенциала».

Многие модные бренды в последнее время меняют своих владельцев. Буквально на днях стало известно о продаже ювелирного дома Tiffany & Co. Как отмечают аналитики, предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем пытаться создавать нового игрока.