Челябинские таможенники задержали почти 300 кг нелегального табака для кальяна

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержана партия нелегального табака для кальяна.

Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, на пропускном пункте «Бугристое» сотрудники ведомства вместе с пограничниками обнаружили грузовик, перевозивший 288 кг табака без российских акцизных марок. Согласно документам, почти 300 пачек арабского «Al fakher» везли из Нур-Султана челябинскому индивидуальному предпринимателю. Стоимость товара на российском рынке составляет около 300 тыс. руб.

Табак изъят и передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ). Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.