В Златоусте собираются строить новый заезд в город с трассы М5

Власти Златоуста совместно с Фондом моногородов разрабатывают проект по строительству нового въезда в город с трассы М5. Для финансирования работ планируется привлечь частные инвестиции, сообщил на пресс-конференции мэр Златоуста Максим Пекарский.

«Недавно у нас была видеоконференция с Фондом развития моногородов, где мы поднимали вопрос о строительстве новой автодороги на М5. Удобные подъездные пути тоже важный фактор для развития бизнеса. Часть проектных работ по новому въезду уже есть, будем проводить эту работу и дальше. Это проект строительства новой автодороги, по иному маршруту, не по тому, которым сейчас пользуются при заезде в город», - заявил Максим Пекарский. Он отметил, что в строительстве дороги заинтересованы крупные предприятия «Смарт» и «Грани Таганая», но основное финансирование планируют привлечь из федерального бюджета.