ФК «Краснодар» взял реванш у швейцарского «Базеля» – 1:0

Фото: ФК "Краснодар"

В четверг, 28 ноября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч группового этапа Лиги Европы 2019/20 между хозяевами поля и швейцарской командой «Базель». Встреча закончилась в пользу «черно-зеленых» - 1:0. Единственный гол в сетку ворот европейского клуба отправил Ари на 71-й минуте матча.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар», это был предпоследний матч группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» не мог многое приобрести или потерять. «При всех раскладах решающей остается игра шестого тура с “Хетафе”», - рассказали в клубе.

«Мы рады победе, рады тому, что первый тайм был полностью за нами, и мы показали довольно качественный футбол. Мы рады тому, что в такой трудной игре во втором тайме при равных возможностях мы заработали свой момент и его реализовали», - рассказал по итогам матча главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

Как ранее сообщал “Ъ”, «Краснодар» стартовал на групповом этапе Лиги Европы с проигрыша «Базелю» со счетом 0:5. «“Краснодар”, взяв реванш за гостевое поражение в стартовом туре, одержал первую в своей истории победу над клубом из Швейцарии», - прокомментировали в ФК.

Дмитрий Михеенко