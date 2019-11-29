Россияне сотворили чудо на песке

Победой россиян со счетом 4:3 над действующими чемпионами мира по пляжному футболу бразильцами завершился четвертьфинальный матч на чемпионате мира в парагвайском городе Асунсьон. Соперниками российской команды в полуфинале станут итальянцы, обыгравшие со счетом 5:4 сборную Швейцарии. Игра состоится 30 ноября.

Российская команда по пляжному футболу со счетом 4:3 одержала победу над бразильцами в четвертьфинале чемпионата мира в парагвайском городе Асунсьон. В игре с самой титулованной командой мира подопечные Михаила Лихачева, на счету которых два высших мировых титула (в последний раз они были чемпионами шесть лет назад), по ходу встречи уступали 1:3. Однако показали характер и в итоге действующих чемпионов мира одолели.

В составе российской команды два гола в активе Кирилла Романова, по голу в ворота бразильцев забили Федор Земсков и Дмитрий Шишин.

У бразильцев дважды отметился Суарес Да Коста Родриго и единожды — Мао.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал турнира, где 30 ноября сыграет с итальянцами, обыгравшими в четвертьфинале команду Швейцарии — 5:4. В другом полуфинале сборная Японии встретится с командой Португалии.

«Мы показали русский характер на тысячу процентов и очень грамотно сыграли тактически,— цитирует главного тренера россиян Михаила Лихачева BS Russia.— Все наши идеи на матч были реализованы. Ребята выполнили план на игру на протяжении не какого-то отрезка, а вcего матча. И конечно, блистательно сыграл вратарь Максим Чужков, который своими спасениями помог нам рассчитывать на победу и выручил в самой концовке матча».

Лихачев подчеркнул, что Бразилия, как обычно, была и на этом чемпионате фаворитом, однако показанный Россией в матче с ней футбол заслуживает высочайшей оценки.

«Сегодня мы однозначно заслужили победу больше, чем сборная Бразилии. Когда в одном из эпизодов Катарино не отдал нам мяч по принципу фейр-плей, я понял, что бразильцы сломлены и мы должны победить»,— резюмировал наставник россиян.

Играя в группе, российская команда взяла верх над сенегальцами — 8:7, затем уступила сборной ОАЭ — 1:4, а в решающем поединке за выход в четвертьфинал победила сборную Белоруссии — 5:3. Двукратные победители мировых первенств, российские пляжные футболисты на чемпионате мира 2015 года взяли бронзу, а на чемпионат 2017 года не отобрались.

Из чемпионского состава образца 2013 года в Парагвае играют Алексей Макаров, Антон Шкарин, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников и Дмитрий Шишин.

Следующий соперник россиян, сборная Италии, за всю историю выступлений на чемпионатах мира титулов не выигрывала, но становилась серебряным (в 2008 году) и бронзовым (1996) призером. Японцы дважды были полуфиналистами (2000, 2005), а португальцы становились чемпионами мира дважды (2001, 2015), трижды — серебряными призерами (1999, 2002, 2005) и один раз — бронзовыми (2006).

Вера Мухина