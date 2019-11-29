Иркутский губернатор отрицает, что пострадавшие от наводнения не могут дождаться жилья

По данным на 27 ноября 4080 семей в Иркутской области было переселено из жилья, признанного разрушенным в результате летнего наводнения. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил губернатор региона Сергей Левченко.

«Около 11 тыс. человек уже въехали в новое жилье. И это в течение трех месяцев после наводнения! Никто и никогда в России за такое короткое время такое большое количество людей не расселял»,— сказал он.

Распространяемую в СМИ информацию о том, что люди не могут дождаться жилья, господин Левченко назвал недостоверной. «Это абсолютно неверные сведения»,— отметил он. Губернатор сообщил, что первоначально негодными для проживания было признано 3448 домов. Позже к этой цифре прибавилось еще 1180 домов, которые разрушились из-за увеличения уровня грунтовых вод.

Напомним, летом 2019 года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Погибли 26 человек. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб составил около 35 млрд руб.

О нашествии стихии — в материале “Ъ” «Идеальное наводнение».

Екатерина Еременко, Иркутск