Групповой этап. Пятый тур

Группа Е. «Ливерпуль» (Англия)—«Наполи» (Италия) 1:1 (Ловрен, 65 — Мертенс, 21). «Генк» (Бельгия)—«РБ Зальцбург» (Австрия) 1:4 (Самата, 85 — Дака, 43; Минамино, 45; Чхан Хван Хи, 69; Холанд, 87).

В Н П М О

1. «Ливерпуль» 3 1 1 11:8 10

2. «Наполи» 2 3 0 7:4 9

3. «РБ Зальцбург» 2 1 2 16:11 7

4. «Генк» 0 1 4 5:16 1

10.12: «РБ Зальцбург»—«Ливерпуль», «Наполи»—«Генк».

Группа F. «Барселона» (Испания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд) 3:1 (Суарес, 29; Месси, 33; Гризманн, 67 — Санчо, 77). «Славия» (Чехия)—«Интер» (Италия) 1:3 (Соучек, 37 (пен.) — Лаутаро Мартинес, 19, 88; Лукаку, 81).

В Н П М О

1. «Барселона» 3 2 0 7:3 11

2. «Интер» 2 1 2 9:7 7

3. «Боруссия» 2 1 2 6:7 7

4. «Славия» 0 2 3 3:8 2

10.12: «Интер»—«Барселона», «Боруссия»—«Славия».

Группа G. «Зенит» (Россия)—«Лион» (Франция) 2:0 (Дзюба, 42; Оздоев, 84). «Лейпциг» (Германия)—«Бенфика» (Португалия) 2:2 (Форсберг, 90 (пен.), 90+6 — Пицци, 20; Винисиус, 59).

В Н П М О

1. «Лейпциг» 3 1 1 8:6 10

2. «Зенит» 2 1 2 7:6 7

3. «Лион» 2 1 2 7:6 7

4. «Бенфика» 1 1 3 7:11 4

10.12: «Бенфика»—«Зенит», «Лион»—«Лейпциг».

Группа H. «Валенсия» (Испания)—«Челси» (Англия) 2:2 (Молер, 40; Васс, 82 — Матео Ковачич, 41; Пулишич, 50). «Лилль» (Франция)—«Аякс» (Нидерланды) 0:2 (Зиеш, 2; Промес, 59).

В Н П М О

1. «Аякс» 3 1 1 12:5 10

2. «Валенсия» 2 2 1 8:7 8

3. «Челси» 2 2 1 9:8 8

4. «Лилль» 0 1 4 3:12 1

10.12: «Аякс»—«Валенсия», «Челси»—«Лилль».

«Барселона» и «Лейпциг» вышли в 1/8 финала.