Для спасения Алеши Никольского не хватает 704 400 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Приемная мама Алеши хорошо знакома с диагнозом Spina bifida и подходами к лечению. Тем не менее в отношении Алеши многое остается неясным, поскольку его не могут полностью обследовать по месту жительства. Не определены сроки по операциям на тазобедренных суставах, непонятно, требуется ли Алеше лечение мочевого пузыря, какое ортезирование и реабилитация подходят именно ему. Наша междисциплинарная команда врачей в течение года будет проводить необходимые обследования, составлять план лечения, давать рекомендации. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся улучшения состояния Алеши и максимально его социализируем».

Стоимость обследования 986 400 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 704 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алешу Никольского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алеши — Юлии Вячеславовны Хорошиловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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